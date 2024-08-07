Про це мають знати всі: стало відомо, від чого помер у Росії полонений боєць "Азова"

Вбивства українських військовополонених мають стати темою номер один у світових ЗМІ та на порядку денному міжнародних організацій

"Азовець" Олександр Іщенко помер у російському СІЗО через тупу травму грудної клітки. Також у нього були множинні переломи ребер.

Про це повідомив заступник командира бригади "Азов" Святослав Паламар у себе на сторінці у Фейсбук. Він опублікував результати судово-медичної експертизи з погодження дружини закатованого.

На знімках, які опублікував Паламар є результам розтину. У текті йдеться, що до смерті українського захисника Олександра Іщенка в російському полоні призвели шок, множинні переломи ребер, закрита тупа травма грудної клітки, а також ушкодження внаслідок "контакту з тупим предметом".

За словами заступника командира "Азову", це не просто ще одне цинічне порушення росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. А удар по людській честі й гідності, по міжнародному праву, по принципам та цінностям, які наша країна відстоює на фронті

"Про цей випадок мають знати всі: від США до Китаю. Вбивства українських військовополонених мають стати темою номер один у світових ЗМІ та на порядку денному міжнародних організацій", — написав він.

Загибель Олександра Іщенка — що відомо

31 липня стало відомо, що військовополонений українець Олександр Іщенко, який служив водієм у полку Азов, помер у СІЗО в Ростові-на-Дону. В РФ його звинувачували за двома статтями — нібито про "участь у діяльності терористичної організації" і в "спробі насильницького захоплення влади".

До тероборони Азова він вступив у перші дні повномасштабного вторгнення, як військовий водій. Навесні того ж року в Маріуполі він потрапив у російський полон, а згодом став фігурантом кримінальної справи разом зі ще 23 українськими бійцями.

Інформацію про смерть полоненого Іщенко підтвердив і омбудсмен Дмитро Лубінець. Він звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, щоб вона розібралася у смерті Олександра Іщенка.

Раніше "Телеграф" писав, що у російському полоні загинув захисник з Ковеля: він був багатодітним батьком.