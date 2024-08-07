Об этом должны знать все: стало известно, от чего умер в России пленный боец "Азова" (фото)

Убийства украинских военнопленных должны стать темой номер один в мировых СМИ и в повестке дня международных организаций

"Азовец" Александр Ищенко скончался в российском СИЗО из-за тупой травмы грудной клетки. Также у него были множественные переломы ребер.

Об этом сообщил заместитель командира бригады "Азов" Святослав Паламар у себя на странице в Фейсбуке. Он опубликовал результаты судебно-медицинской экспертизы по согласованию супруги замученного.

На снимках, которые опубликовал Паламар, есть результат вскрытия. В тексте говорится, что к смерти украинского защитника Александра Ищенко в российском плену привели шок, множественные переломы ребер, закрытая тупая травма грудной клетки, а также повреждения в результате "контакта с тупым предметом".

По словам заместителя командира "Азова", это не просто еще одно циничное нарушение россиянами Женевской конвенции об обращении с военнопленными. А удар по человеческой чести и достоинству, по международному праву, по принципам и ценностям, которые наша страна отстаивает на фронте.

"Об этом случае должны знать все: от США до Китая. Убийства украинских военнопленных должны стать темой номер один в мировых СМИ и в повестке дня международных организаций", — написал он.

Гибель Александра Ищенко – что известно

31 июля стало известно, что военнопленный украинец Александр Ищенко, служивший водителем в полку Азов, скончался в СИЗО в Ростове-на-Дону. В РФ его обвиняли по двум статьям — якобы о "участии в деятельности террористической организации" и в "попытке насильственного захвата власти".

В терроборону Азова он вступил в первые дни полномасштабного вторжения, как военный водитель. Весной того же года в Мариуполе он попал в плен, а впоследствии стал фигурантом уголовного дела вместе с еще 23 украинскими бойцами.

Информацию о смерти пленного Ищенко подтвердил и омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он обратился к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, чтобы она разобралась в смерти Александра Ищенко.

Ранее Телеграф писал, что в российском плену погиб защитник из Ковеля: он был многодетным отцом.