В России пленных "азовцев" хотят приговорить к почти четверти века колонии: кто в списке

"Телеграф" рассказал, что известно о людях

В среду, 21 августа, российская прокуратура запросила к 24 годам колонии для пленных украинских военных полка "Азов". Среди них есть и женщины.

Об этом сообщило российское издание "Медиазона".

В частности, приговоры пригласили в отношении 8 женщин, работавших кухарками. А для обменянным военным Дмитрия Лабинского и Давида Касаткина обвинение заочно запросило 23 и 24 года колонии соответственно.

По поводу погибшего в российском СИЗО Александра Ищенко дело закрыли. Потому срок ему не запрашивали. Кстати, Телеграф уже рассказывал, что стало причиной смерти украинского бойца.

Российская прокуратура просит осудить:

до 16 лет лишения свободы — Нину Бондаренко . В суде она рассказывала, что в "Азове" была старшим поваром. Военного звания не имела, была гражданской.

. В суде она рассказывала, что в "Азове" была старшим поваром. Военного звания не имела, была гражданской. Наталью Гольфинер . В "Азове" начала работать как повар, впоследствии ее назначили начальником продовольственного склада. Имеет звание "младший сержант".

. В "Азове" начала работать как повар, впоследствии ее назначили начальником продовольственного склада. Имеет звание "младший сержант". Ирину Могитич. В "Азове" устроилась сначала посудомойкой, потом работала поваром.

В "Азове" устроилась сначала посудомойкой, потом работала поваром. Владиславу Майбороду . Работала в полку "Азов" поваром. Владислав был ранен, имеет хронические заболевания. На суде рассказывала, что в СИЗО Донецка ей не предоставляли необходимые лекарства.

. Работала в полку "Азов" поваром. Владислав был ранен, имеет хронические заболевания. На суде рассказывала, что в СИЗО Донецка ей не предоставляли необходимые лекарства. до 16,5 лет — Марину Текину . В "Азове" была поваром, работала в Юрьевке неподалеку от Мариуполя.

. В "Азове" была поваром, работала в Юрьевке неподалеку от Мариуполя. до 17 лет лишения свободы – Елену Аврамову. До того как присоединиться к "Азову", работала в магазине в Урзуфе. Потом была вольнонаемной в хозяйственной части "Азова".

До того как присоединиться к "Азову", работала в магазине в Урзуфе. Потом была вольнонаемной в хозяйственной части "Азова". Алену Бондарчук . Работала пекарем в школе, затем устроилась в "Азове" поваром.

. Работала пекарем в школе, затем устроилась в "Азове" поваром. Лилию Паврианидис . Была поваром полка "Азов", вместе с другими готовила на "Азовстале" еду для военных и гражданских.

. Была поваром полка "Азов", вместе с другими готовила на "Азовстале" еду для военных и гражданских. до 19 лет – Лилию Руденко. До "Азова" работала бухгалтером на одном из курортных предприятий Мелекино на берегу Азовского моря. Когда перешла в "Азов" — неизвестно. Готовила еду на "Азовстале".

До "Азова" работала бухгалтером на одном из курортных предприятий Мелекино на берегу Азовского моря. Когда перешла в "Азов" — неизвестно. Готовила еду на "Азовстале". до 19,5 лет – Олега Жаркова. В "Азове" работал в хозяйственной части — был разнорабочим. В боях не участвовал, потому что имеет больное сердце. Судят за то, что служил на наблюдательных постах, загружал и разгружал оружие, боеприпасы и еду после 24 февраля 2022 года.

В "Азове" работал в хозяйственной части — был разнорабочим. В боях не участвовал, потому что имеет больное сердце. Судят за то, что служил на наблюдательных постах, загружал и разгружал оружие, боеприпасы и еду после 24 февраля 2022 года. до 21 года — Александра Ирха. Александр служил в "Азове" с 2015 по 2020 год механиком-водителем в танковом подразделении. В 2020 году уволился, работал на металлобазе. Судят за то, что стоял на украинском блокпосте в поселке Сартана.

Александр служил в "Азове" с 2015 по 2020 год механиком-водителем в танковом подразделении. В 2020 году уволился, работал на металлобазе. Судят за то, что стоял на украинском блокпосте в поселке Сартана. до 22 лет — Анатолия Грицика. Профессиональный военный. В 2008 году ушел в отставку с военной службы, но в 2014 году вернулся и стал служить в "Азове": сначала в должности делопроизводителя, затем был заместителем командира полка по техническим вопросам. В 2018 году уволился из армии и жил в Мангуше.

Профессиональный военный. В 2008 году ушел в отставку с военной службы, но в 2014 году вернулся и стал служить в "Азове": сначала в должности делопроизводителя, затем был заместителем командира полка по техническим вопросам. В 2018 году уволился из армии и жил в Мангуше. Олега Междугородского. К моменту полномасштабного вторжения уволился с военной службы.

К моменту полномасштабного вторжения уволился с военной службы. Александра Мухина. Родился в Мариуполе, некоторое время служил в "Азове" стрелком. К моменту вторжения уже уволился из армии. Судят за то, что стоял на украинском блокпосте в поселке Сартана.

Родился в Мариуполе, некоторое время служил в "Азове" стрелком. К моменту вторжения уже уволился из армии. Судят за то, что стоял на украинском блокпосте в поселке Сартана. Никиту Тимонину . Когда именно присоединился к "Азову", неизвестно. Судят за то, что служил на наблюдательных постах, загружал и разгружал оружие, боеприпасы и еду после 24 февраля 2022 года.

. Когда именно присоединился к "Азову", неизвестно. Судят за то, что служил на наблюдательных постах, загружал и разгружал оружие, боеприпасы и еду после 24 февраля 2022 года. до 23 лет – Артема Гребешкова. Служил в гаубичном дивизионе "Азова" до 2021 года. Уволившись из армии, жил в Мариуполе. Судят за то, что стоял на блокпосте в поселке Сартана.

Служил в гаубичном дивизионе "Азова" до 2021 года. Уволившись из армии, жил в Мариуполе. Судят за то, что стоял на блокпосте в поселке Сартана. Артур Греческий. В "Азове" служил оператором-наводчиком. В апреле 2022 года президент наградил его медалью "За военную службу Украины". Тогда же российские военные задержали его на территории "Азовстали". Судят за то, что воевал с русскими военными.

Алексея Смыкова . Неизвестно, когда Смыков пошел в "Азов". Судят за то, что в 2019 году стрелял из миномета по позициям пророссийских боевиков так называемой ДНР.

. Неизвестно, когда Смыков пошел в "Азов". Судят за то, что в 2019 году стрелял из миномета по позициям пророссийских боевиков так называемой ДНР. Ярослава Ждамарова . В 2016-2019 годах служил по контракту в "Азове" кинологом. Когда уволился, вместе с девушкой и мамой жил в Мариуполе. Судят за то, что стоял на украинском блокпосте в поселке Сартана.

. В 2016-2019 годах служил по контракту в "Азове" кинологом. Когда уволился, вместе с девушкой и мамой жил в Мариуполе. Судят за то, что стоял на украинском блокпосте в поселке Сартана. Александра Мероченца. В 18 лет подписал контракт с ВСУ, начал служить в "Азове", переехал в Мариуполь. Судят за то, что служил на наблюдательных постах, загружал и разгружал оружие, боеприпасы и еду после 24 февраля 2022 года.

В 18 лет подписал контракт с ВСУ, начал служить в "Азове", переехал в Мариуполь. Судят за то, что служил на наблюдательных постах, загружал и разгружал оружие, боеприпасы и еду после 24 февраля 2022 года. до 24 лет – Олега Тишкула. Поступил в полк "Азов". Имеет награды за службу, был ранен и имел контузию. Окончил службу в полку в 2021 году, уволился командиром роты в звании "лейтенант".

Материал об находящихся в плену РФ украинцах подготовило издание "Бабель".

Российское издание "Медиазона" пишет, что женских колоний строгого режима в России нет, для пленных украинок прокуратура просит отбывание срока в колонии общего режима, для мужчин — строгий режим. В случае осуждения первые несколько лет мужчины проведут в тюрьме и только потом их переведут в колонию.

Российская прокуратура утверждает, что все подсудимые проходили службу в полку "Азов" и якобы выражали "негативное отношение к русскоязычному населению", а также придерживались "проукраинских радикальных взглядов".

Отметим, что этим судом Россия нарушает Женевские конвенции, которые запрещают брать гражданских в плен и судить военных за то, что они выполняли свои обязанности.

Ранее Телеграф писал, что в российском плену погиб защитник из Ковеля: он был многодетным отцом.