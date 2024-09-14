Видео с российскими пленными возмутило украинцев: "А наших ребят пытают..."

Люди злы на то, как устроились бойцы

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в СИЗО, где содержатся захваченные в Курской области РФ российские военнослужащие. Они рассказали о том, как попали в плен и как с ними обращаются.

Однако читатели "Телеграфа" поделились своим мнением о том, как живут пленные РФ. Пользователи сети пишут, что у россиян очень хорошие условия.

В частности, большинство комментаторов написали, что у россиян слишком хорошие условия для жизни в плену. Также были и те, кто вспомнил, что вражеская армия принесла в нашу страну зло.

Пользователи сети обратили внимание на то, что в камерах, где сидят российские пленные, есть телевизор вопреки запрету звонить родным.

Мужчины, которые пришли убивать украинцев на фото, выглядели очень чистоплотными и чистоплотными.

В комментариях под сообщения также написали, что после этого видео, где они рассказали об Украине, кричали лозунги "Героям Слава" в Россию лучше не возвращаться. Ведь там им может быть тяжело.

Стоит отметить, что наш корреспондент делал также фото, что курят пленные солдатф РФ. Среди сигарет были самые дорогие торговые марки.

Напомним, с начала операции в Курской области ВСУ удалось взять в плен множество российских военных. Пока они содержатся на территории Украины в комфортных по меркам войны условиях. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в СИЗО, где находятся военнослужащие. Они рассказали о своем отношении к войне с Украиной.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что 13 сентября Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Домой вернулись 49 украинцев и украинок.