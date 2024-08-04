Допросы, издевательства, обнаженные фото: легендарная "Пташка" откровенно рассказала о плену
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Пленных каждый день пытают и морят голодом, говорит Полищук
В воскресенье, 4 августа, украинская защитница Екатерина Полищук (позывной "Птичка"), которая стала одним из всемирно известных олицетворений украинского сопротивления российской агрессии в мае 2022 года, показала фото как она выглядела в плену.
На своей странице в Фейсбуке она вспомнила, что происходило в плену, тем самым напомнив за людей, которые до сих пор находятся в руках русских войск.
"Были допросы, издевательства, унижения, много фото, где я раздета, одета, со всех сторон, фото всех шрамов, настройки против меня других пленных, манипуляции, интервью. Но все это я прошла и меня освободили через 4 месяца и один день", – пишет она.
"Пташка" добавила, что для нее это сыграло непоправимую роль. Ведь плен имел для нее тяжелые последствия для здоровья.
"Птср (посттравматическое стрессовое расстройство — ред.), затяжная депрессия, социофобия и сейчас полная изоляция от общения с людьми. Через два года после освобождения. Это 4 месяца. Мои братья и сестры находятся там уже более двух лет", — пишет Екатерина. Полищук.
Женщина добавляет, что пленных ежедневно пытают и морят голодом. А также издеваются и унижают, насилуют и убивают.
"Разве что-то стоит большего внимания, чем жизнь людей, готовых отдать жизнь за ваше спокойствие?", — спрашивает она.
Она вернулась в ряды украинских войск. И продолжает службу на фронте как парамедик и занимается волонтерской деятельностью.
Напомним, защитница "Азовстали", парамедикиня Екатерина "Пташка" Полищук, недавно ушедшая из 59-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБр) имени Якова Гандзюка, обратилась с важной просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она просила его проверить действия командования бывшей бригады.