Допити, знущання, оголені фото: легендарна "Пташка" відверто розповіла про полон

Полонених щодня катують та морять голодом, каже Поліщук

У неділю, 4 серпня, українська захисниця Катерина Поліщук (позивний "Пташка"), яка стала одним з всесвітньо відомих уособлень українського спротиву російській агресії у травні 2022 року, показала фото як вона виглядала у полоні.

На своїй сторінці у Фейсбук вона згадала, що відбувалось в полоні, тим самим нагадавши за людей, які і досі перебувають в руках російських військ.

"Були допити, знущання, приниження, багато фото, де я роздягнена, одягнена, з усіх сторін, фото всіх шрамів, налаштування проти мене інших полонених, маніпуляції, інтервʼю. Але все це я пройшла і мене звільнили через 4 місяці і один день", — пише вона.

"Пташка" додала, що для неї це зіграло непоправну роль. Адже полон мав для неї важкі наслідки для здоровʼя.

"Птср (посттравматичний стресовий розлад, — ред.), затяжна депресія, соціофобія та наразі повна ізоляція від спілкування з людьми. Через два роки після звільнення. Це 4 місяці. Мої брати і сестри знаходяться там вже більше двох років", — пише Катерина Поліщук.

Жінка додає, що полонених щодня катують та морять голодом. А також знущаються і принижують, гвалтують і вбивають.

"Хіба щось варте більшої уваги, ніж життя людей, готових віддати життя за ваш спокій?", — питає вона.

Наразі вона повернулась до лав українських військ. І продовжує службу на фронті, як парамедик та займається волонтерською діяльністю.

Нагадаємо, оборонниця "Азовсталі", парамедикиня Катерина "Пташка" Поліщук, яка нещодавно пішла з 59-ї окремої мотопіхотної бригади (ОМПБр) імені Якова Гандзюка, звернулась з важливим проханням до президента України Володимира Зеленського. Вона просила його перевірити дії командування її колишньої бригади.