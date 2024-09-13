Пока РФ контратакует, ВСУ продвигаются вглубь: что происходит в Курской области (карта)

Украинская бронетехника и пехота обходят российские противотанковые заграждения "Зубы дракона" на российско-украинской границе

Армия РФ 12 сентября продолжила контратаковать по всему украинскому выступлению в Курской области, но добились лишь незначительных успехов. Причина, по всей видимости, в украинских наступательных операциях и оборонительных контратаках в этом районе.

К такому выводу пришли в Институте исследования войны (ISW). Геолокационные кадры, показывают, что русские войска достигли незначительных успехов к западу от Вишневки (юго-западнее Коренево) и в северной части Краснооктябрьского (юго-западнее Коренево).

В свою очередь Министерство обороны России заявило, что российские войска отбили 10 населенных пунктов к югу и юго-западу от Коренево с начала контратак в ночь с 10 на 11 сентября, включая Апанасовку, Бяхово, Вишневку, Викторовку, Внезапное, Гордеевку и Красново. 10-е Октября. Все эти поселения находятся в пределах существующих заявленных границ российского наступления, но ISW еще не видел визуального подтверждения того, что российские войска отразили какие-то из этих поселений, за исключением частей Снагости и Краснооктябрьского.

Российские военные блоггеры утверждают, что войска РФ продолжают наступать к юго-востоку от Коренево и к северо-востоку от Снагости (юго-западнее Коренево), хотя ISW не видел визуального подтверждения этих заявлений.

Украинские войска продолжали контратаковать в районах, где российские войска начали контратаки, и начали дополнительные атаки за пределами выступления, добившись успехов в Глушковском районе (к западу от Кореновского района). Геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября, показывают, что украинская пехота продвинулась через границу и в юго-западную часть Теткино (примерно в 40 км юго-западнее нынешнего украинского выступления в Курской области). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября, показывают, как украинская бронетехника и пехота обходят российские противотанковые заграждения "Зубы дракона" на российско-украинской границе юго-западнее Нового Пути (юго-западнее Глушкова) без сопротивления, что украинские силы продвинулись в этом районе и что российские силы не готовы препятствия для отражения украинских атак через границу.

Российские источники утверждают, что украинские силы продолжают наступление в районе Нового Пути, Медвежьего (юго-восточнее Глушково), Снагости, Ольговки (восточнее Коренево) и Афанасьевки (юго-восточнее Суджи).

Кроме этого, в Институте изучения войны сказали, что власти РФ развернули дополнительные подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии в Курской области. Российские войска могут начать передислокацию более опытных сил для поддержки своих текущих контратак и предстоящих контрнаступательных операций против украинских сил в России.

На кадрах, опубликованных 11 сентября, видно, как части российского 137 полка ВДВ (106 дивизия ВДВ) участвуют в штурме северо-западнее Снагости.

"ISW зафиксировала сообщение о том, что подразделения 137 полка ВДВ по состоянию на конец августа действовали на Северском направлении в Украине. В Курской области также действуют подразделения 51-го полка ВДВ 106-й дивизии ВДВ. Российские власти потребуют дополнительной живой силы и более опытных подразделений, чтобы полностью вытеснить украинские силы из Курской области, отмечает ISW. Российские власти могут сосредоточить в Курской области дополнительные части 106-й дивизии ВДВ и другие боевые более опытные формирования", — говорится в сообщении.

Наступление РФ в Курской области — что известно

Напомним, во вторник, 10 сентября, войска РФ начали проводить контратаки в Курской области. Они переправили бронетехнику через Сейм, а затем через более мелкие реки. Военный аналитик и ветеран АТО Евгений Дикий рассказал в комментарии "Телеграфу" заявил, что в настоящее время спрогнозировать, как будут развиваться события, практически невозможно. Нужно, чтобы прошло больше времени.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные действия РФ в Курской области происходят по украинскому плану.

Подробно о том, что там сейчас происходит, читайте на сайте "Телеграф" в материале: "Путин бросает "конфетти" в глаза россиян? Что происходит в Курской области".