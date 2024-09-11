"Это – не Донбасс. Там все по-новому": что говорит военный аналитик о наступлении россиян в Курской области

Большая часть информации о происходящем в Курской области остается в тайне

Российские войска начали активные штурмовые действия в Курской области. В настоящий момент спрогнозировать, как будут развиваться события, практически невозможно. Необходимо, чтобы прошло больше времени.

Такое мнение "Телеграфу" выразил военный аналитик и ветеран АТО Евгений Дикий рассказал в комментарии. По его словам, большая часть информации о том, что происходит в Курской области, остается в тайне и это положительный момент.

"Где, простите, слава Богу, никому не известно, сколько наших сил там есть, где они там, как расположены и так далее. И слава Богу, что это удается хотя бы в этом направлении не сильно показывать. Поэтому держим кулаки и ждем новостей", — сказал Дикий.

Он также подчеркнул, что сейчас довольно сложно предсказать дальнейшее развитие событий на этом направлении.

"Это – не Донбасс, где давно уже стала линия и очень многое очевидно. Там все совершенно по-новому, по-другому. И если всерьез, то вам это никто сейчас не спрогнозирует. Чтобы делать прогнозы, нужно, чтобы прошло больше времени и было больше информации…". — объяснил военный аналитик.

На днях в росСМИ начали распространять информацию, что российская армия начала контрнаступление в Курской области. Подробно о том, что там сейчас происходит, читайте на сайте "Телеграф" в материале: "Путин бросает "конфетти" в глаза россиян? Что происходит в Курской области".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Александр Сырский назвал причину, по которой ВСУ пошли в наступление на Курскую область.