Путин бросает "конфетти" в глаза россиян? Что происходит в Курской области

Военный эксперт прокомментировал сведения о контрнаступлении войск РФ

На днях российские СМИ сообщали о начале контрнаступления российской армии в Курской области. До этого официальных комментариев от украинских военных о якобы атаках россиян в регионе не поступало.

Бывший сотрудник СБ Украины и консультант Комитета ВР Украины по национальной безопасности и обороне Иван Ступак рассказал "Телеграфу", что происходит в Курской области. По его словам, появилась информация об активных боевых действиях на территории Курщины.

— Действительно, в последнее время, прямо сегодня, со всех щелей просто "летит" информация, что россияне начали свое контрнаступление в Курской области. Это есть. И россияне сообщают, и наша сторона сообщает, что действительно есть боевые действия, причем очень активные, — отмечает эксперт.

Ступак обращает внимание на странную позицию российского президента Владимира Путина, который еще неделю назад заявлял, что для России важнее Покровск, а не Курск.

— Здесь интересная позиция Путина. Еще неделю назад он говорил, что для них Покровск важнее, чем Курск, все остальное потом. Казалось, что он плевать хотел на свою Курскую область. Как оказалось, не плевать. Как оказалось, для него она важна. А может, он хотел успокоить (Ред. — самих россиян) или "конфетти" в глаза бросить всем нам. Но все же начал наступательные действия, — рассказывает Ступак.

Эксперт сообщает, что россияне добились определенных успехов: им удалось переправиться через реку Сейм с помощью понтонных переправ, которые украинские силы не смогли вовремя обнаружить.

— Ему нужно выбить Вооруженные силы Украины с территории Курской области. Наши военные говорят, что, к сожалению, россиянам удалось переместиться через реку Сейм по понтонным переправам, которые ВСУ не успели заметить, — отмечает Ступак.

По его словам, в Глушковском районе россияне собрали свои войска и пытаются "противиться нам еще больше и ведут контрнаступление". Российская сторона заявила, что уже захватили 150 квадратных километров.

Ступак подвергает сомнению необходимость содержания Курской области украинскими силами.

— Снова и снова возникает большой вопрос. Нужна ли нам территория Курской области? Что она нам дает? Что она у нас отнимает? Что мы теряем? Есть ли у нас силы держать Курскую область и Покровск одномоментно? Если мы теряем Покровск, какой смысл в Курске? То есть много больших вопросов, на которые у власти, судя по всему, пока даже для себя нет ответов, — подчеркивает он.

Эксперт добавляет – Я очень не хочу, чтобы Курская операция для Украины превратилась прямо в Телемарафон. Когда у нас есть путь, но нет цели, как у самурая. У самурая нет цели, есть только путь.

Ранее "Телеграф" писал, что британский министр обороны Джон Гили в своем отчете заявил, что чем дольше ВСУ удерживают позиции в Курской области, тем слабее становится Путин. Чиновник высоко оценил успехи украинских военнослужащих на территории РФ.