Путін кидає "конфеті" в очі росіян? Що відбувається в Курській області

Військовий експерт прокоментував відомості про контрнаступ військ РФ

Днями російські ЗМІ повідомляли про початок контрнаступу російської армії в Курській області. До цього офіційних коментарів від українських військових про нібито атаки росіян у регіоні не надходило.

Колишній співробітник СБ України та консультант Комітету ВР України з питань національної безпеки та оборони Іван Ступак розповів "Телеграфу", що відбувається в Курській області. За його словами, з'явилася інформація про активні бойові дії на території Курщини.

— Дійсно, останнім часом, просто сьогодні, з усіх шпарин просто "летить" інформація про те, що росіяни почали свій контрнаступ у Курській області. Це є. І росіяни повідомляють, і наша сторона повідомляє, що дійсно є бойові дії, причому дуже активні, — зазначає експерт.

Ступак звертає увагу на дивну позицію російського президента Володимира Путіна, який ще тиждень тому заявляв, що для Росії важливішим є Покровськ, а не Курськ.

— Тут цікава позиція Путіна. Ще тиждень тому він говорив, що для них Покровськ важливіше, аніж Курськ, все решта — потім. Здавалося, що він плювати хотів на свою Курську область. Як виявилося, не плювати. Як виявилося, для нього вона важлива. А можливо, він хотів заспокоїти (Ред. — самих росіян) або "конфеті" в очі кинути всім нам. Але все ж таки почав наступальні дії, — розповідає Ступак.

Експерт повідомляє, що росіяни досягли певних успіхів: їм вдалося переправитися через річку Сейм за допомогою понтонних переправ, які українські сили не змогли вчасно виявити.

— Йому треба вибити Збройні сили України з території Курської області. Наші військові кажуть, що, на жаль, росіянам вдалося переміститися через річку Сейм понтонними переправами, які ЗСУ не встигли помітити, — зазначає Ступак.

За його словами, у Глушківському районі росіяни зібрали свої війська і намагаються "чинить нам супротив ще більше і ведуть контрнаступ". Російська сторона заявила, що вже захопили 150 квадратних кілометрів.

Ступак ставить під сумнів необхідність утримання Курської області українськими силами.

— Знову і знову постає велике запитання. Чи потрібна нам територія Курської області? Що вона нам дає? Що вона у нас забирає? Що ми втрачаємо? Чи є в нас сили тримати Курську область і Покровськ одномоментно? Якщо ми втрачаємо Покровськ, який сенс у Курську? Тобто багато-багато великих запитань, на які у влади, судячи з усього, поки навіть для себе нема відповідей, — підкреслює він.

Експерт додає — Я дуже не хочу, щоб Курська операція для України перетворилася просто на Телемарафон. Коли в нас є шлях, але нема мети, як у самурая. У самурая нема мети, є тільки шлях.

Раніше "Телеграф" писав, що британський міністр оборони Джон Гілі у своєму звіті заявив про те, що чим довше ЗСУ утримують позиції в Курській області, тим слабшим стає Путін. Чиновник високо оцінив успіхи українських військовослужбовців на території РФ.