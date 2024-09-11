"Це – не Донбас. Там все по-новому": що каже військовий аналітик про наступ росіян у Курській області

Більшість інформації про те, що відбувається в Курській області, залишається в таємниці

Російські війська розпочали активні штурмові дії в Курській області. На цей час спрогнозувати, як розвиватимуться події, практично неможливо. Потрібно, щоб минуло більше часу.

Таку думку "Телеграфу" висловив військовий аналітик та ветеран АТО Євген Дикий розповів у коментарі. За його словами, більша частина інформації про те, що відбувається в Курській області, залишається в таємниці і це є позитивним моментом.

"Де, вибачте, дякувати Богу, нікому не відомо, скільки наших сил там є, де вони там, як розташовані і так далі. І дякувати Богу, що це вдається хоча б у цьому напрямку не сильно показувати. Тому тримаємо кулаки і чекаємо новин ", — сказав Дикий.

Він також наголосив, що зараз досить складно передбачити подальший розвиток подій на цьому напрямі.

"Це — не Донбас, де давно вже стала лінія і дуже багато очевидно. Там все абсолютно по-новому, по-іншому. І якщо всерйоз, то вам це ніхто зараз не спрогнозує. Щоб робити прогнози, потрібно, щоб минуло більше часу і було більше інформації…”. — пояснив військовий аналітик.

Днями в росЗМІ почали поширювати інформацію, що російська армія розпочала контрнаступ у Курській області. Докладно про те, що там зараз відбувається, читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: "Путін кидає "конфетті" в очі росіян? Що відбувається у Курській області".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що головнокомандувач Збройних сил України, генерал Олександр Сирський назвав причину, через яку ЗСУ пішли у наступ на Курську область.