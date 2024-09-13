Поки РФ контратакує, ЗСУ просуваються вглиб: що відбувається у Курській області (карта)

Українська бронетехніка та піхота оминають російські протитанкові загородження "Зуби дракона" на російсько-українському кордоні

Армія РФ 12 вересня продовжила контратакувати по всьому українському виступу в Курській області, але досягли лише незначних успіхів. Причина, ймовірно, в українських наступальних операціях і оборонних контратаках в цьому районі.

До такого висновку прийшли в Інституті вивчення війни (ISW). Геолокаційні кадри, показують, що російські війська досягли незначних успіхів на захід від Вишневки (на південний захід від Коренево) і в північній частині Червоножовтневого (на південний захід від Коренево).

Своєю чергою Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили 10 населених пунктів на південь і південний захід від Коренево з початку контратак в ніч з 10 на 11 вересня, включаючи Апанасівку, Бяхово, Вишневку, Вікторівку, Внєзапноє, Гордіївку, Червоножовтневе, Обухів і 10-те Жовтня. Всі ці поселення знаходяться в межах існуючих заявлених кордонів російського наступу, але ISW ще не бачив візуального підтвердження того, що російські війська відбили якісь із цих поселень, за винятком частин Снагості та Червоножовтневого.

Російські військові блогери стверджують, що війська РФ продовжують наступати на південний схід від Коренево і на північний схід від Снагості (на південний захід від Коренево), хоча ISW не бачив візуального підтвердження цих заяв.

Українські війська продовжували контратакувати в районах, де російські війська почали контратаки, і розпочали додаткові атаки за межами виступу, досягнувши успіхів у Глушківському районі (на захід від Коренівського району). Геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, показують, що українська піхота просунулась через кордон і в південно-західну частину Тьоткіно (приблизно за 40 км на південний захід від нинішнього українського виступу в Курській області). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 12 вересня, показують, як українська бронетехніка та піхота оминають російські протитанкові загородження "Зуби дракона" на російсько-українському кордоні на південний захід від Нового Шляху (на південний захід від Глушкова) без спротиву, що українські сили просунулися у цьому районі і що російські сили не готові використовувати перешкоди для відбиття українських атак через кордон.

Російські джерела стверджують, що українські сили продовжують наступ у районі Нового Шляху, Ведмежого (на південний схід від Глушково), Снагості, Ольговки (на схід від Коренево) та Афанасіївки (на південний схід від Суджі).

Окрім цього, в Інституті вивчення війни сказали, що влада РФ розгорнула додаткові підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії в Курській області. Російські війська можуть почати передислокацію більш досвідчених сил для підтримки своїх поточних контратак і майбутніх контрнаступальних операцій проти українських сил в Росії.

На кадрах, опублікованих 11 вересня, видно, як частини російського 137 полку ВДВ (106 дивізія ВДВ) беруть участь у штурмі на північний захід від Снагості.

"ISW зафіксувала повідомлення про те, що підрозділи 137 полку ВДВ станом на кінець серпня діяли на Сіверському напрямку в Україні. У Курській області також діють підрозділи 51-го полку ВДВ 106-ї дивізії ВДВ. Російська влада потребуватиме додаткової живої сили та більш досвідчених підрозділів, щоб повністю витіснити українські сили з Курської області, зауважує ISW. Російська влада може зосередити в Курській області додаткові частини 106-ї дивізії ВДВ та інші бойові більш досвідчені формування", — йдеться у повідомленні.

Наступ РФ у Курській області — що відомо

Нагадаємо, у вівторок, 10 вересня, війська РФ почали проводити контратаки у Курській області. Вони переправили бронетехніку через Сейм, а потім через дрібніші річки. Військовий аналітик та ветеран АТО Євген Дикий розповів у коментарі "Телеграфу" заявив, що на цей час спрогнозувати, як розвиватимуться події, практично неможливо. Потрібно, щоб минуло більше часу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні дії РФ у Курській області відбуваються за українським планом.

Докладно про те, що там зараз відбувається, читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: "Путін кидає "конфетті" в очі росіян? Що відбувається у Курській області".