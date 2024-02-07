Отакої: стало відомо, кого росіяни хотіли запропонувати Україні в обмін на полонених

Колаборанти для росіян воістину "розхідний матеріал" в усіх сенсах

Російські терористи під час обговорення обміну військовополоненими планували запропонувати українській стороні не українських військовополонених, а колаборантів, яких розшукує Україна і яких було заарештовано на тимчасово окупованій території. З цією метою росіяни навіть почали пошук та збір даних про ув'язнених колаборантів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. ЦНС посилається на дані хакерів з "Кіберспротиву", які зламали бази даних та сервера російської пенітенціарної служби на тимчасово окупованій Луганщині.

"З цих даних випливає, що прокуратура РФ зверталась до начальника служби виконання покарань на тимчасово окупованих територіях Алєксєя Чєрєповського з приводу надання списків для можливого обміну в Україну ув’язнених колаборантів", – сказано у повідомленні.

Хакери опублікували навіть внутрішні документи, з яких випливає, що росіяни навіть склали попередні списки. Серед імен тих, кого планували віддати на обмін – колаборанти, яких заарештували давно та прилюдно, а також деякі особи, які офіційно перебували на свободі та про арешт яких росіяни не повідомляли.

Втім, ідея росіян була відкинута українськими представниками. Пріоритетом для України є звільнення військовополонених та цивільних, захоплених російськими терористами у заручники; поплічники росіян, які проштрафилися перед своїми "кумирами", Україну не цікавлять.

Нагадаємо, що 31 січня Україна повернула додому 207 українців, яких росіяни тримали у полоні. Деякі з них були у неволі майже два роки. Серед українців, що повернулися додому, — воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції – рядові, сержанти та офіцери, а також захисники Маріуполя, "Азовсталі" та острова Зміїний. У мережі з’явилися перші кадри повернення полонених додому. Чоловіки насамперед почали дзвонити рідним і не стримували сліз.

Також "Телеграф" розповідав про те, поки захисник "Азовсталі" був у полоні, окупанти вбили майже всю його родину. З полону чоловіка зустрічала лише старша дочка — вона єдина, кому вдалося вижити.