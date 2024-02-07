Внезапно: стало известно, кого россияне хотели предложить Украине в обмен на пленных

Коллаборанты для россиян поистине "расходный материал" во всех смыслах

Российские террористы во время обсуждения обмена военнопленными планировали предложить украинской стороне не украинских военнопленных, а коллаборантов, разыскиваемых Украиной и арестованных на временно оккупированной территории. С этой целью россияне даже начали поиск и сбор данных о заключенных коллаборантах.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. ЦНС ссылается на данные хакеров из "Киберспротива", взломавших базы данных и сервера российской пенитенциарной службы на временно оккупированной Луганской области.

"Из этих данных следует, что прокуратура РФ обращалась к начальнику службы исполнения наказаний на временно оккупированных территориях Алексею Череповскому по поводу предоставления списков для возможного обмена в Украину заключенных коллаборантов", – говорится в сообщении.

Хакеры опубликовали даже внутренние документы, из которых следует, что россияне даже составили предварительные списки. Среди имен тех, кого планировали отдать на обмен – коллаборанты, арестованные давно и публично, а также некоторые лица, официально находившиеся на свободе и об аресте которых россияне не сообщали.

Впрочем, идея россиян была отвергнута украинскими представителями. Приоритетом Украины является освобождение военнопленных и гражданских, захваченных российскими террористами в заложники; Соратники россиян, проштрафившиеся перед своими "кумирами", Украину не интересуют.

Напомним, что 31 января Украина вернула домой 207 украинцев, которых россияне держали в плену. Некоторые из них находились в неволе почти два года. Среди вернувшихся домой украинцев — воины ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ, Нацполиции – рядовые, сержанты и офицеры, а также защитники Мариуполя, "Азовстали" и острова Змеиный. В сети появились первые кадры возвращения пленных домой. Мужчины, прежде всего, начали звонить родным и не сдерживали слез.

Также "Телеграф" рассказывал о том, пока защитник "Азовстали" был в плену, оккупанты убили почти всю его семью. Из плена мужчину встречала только старшая дочь — она единственная, кому удалось выжить.