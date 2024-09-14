Полноценные обеды, книги и телевизор с дорогими сигаретами: в каких условиях содержатся пленные РФ (фоторепортаж)

Жизнь мужчин в СИЗО лучше, чем в России

В пятницу, 13 сентября, корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в украинской колонии, где успел пообщаться с российскими военнопленными, взятыми во время Курской операции. Их удерживают в хороших условиях, а также кормят есть и дают смотреть телевизор, что не скажешь о наших бойцах.

"Телеграф" покажет, что едят пленные РФ в Украине, как проводят досуг. А также, в каких условиях существуют.

Первое, на что следует обратить внимание, это отремонтированные камеры СИЗО. В них чисто, уютно и тепло, потому что на стенах и полу выложена плитка. Также на одном из фото, которое сделал Ян Доброносов заметно, в каких условиях пленные РФ принимают ванную. На стенах есть плитка, чистые и старые смесители для воды, а каждая кабинка перекрыта современными шторками. Спят мужчины также в комфортных условиях, для каждого есть постельное белье и подушки.

Корреспондент также успел побывать в СИЗО, когда у пленных РФ проходил обед. На снимках заметно, что бойцов кормят первым и вторым блюдом.

По словам Яна Доброносова, у них на обед был капустник и каша. А емкость для обеда была большой.

Следует добавить, что ели они из чистой стеклянной посуды. Также в камерах стоят пластиковые кружки и миски.

На фото есть большое количество хлеба, хранящегося в черных пакетах. Хлеб обыкновенный, белый.

Досуг у пленных РФ также проходит с пользой. Они могут читать книги, что правда, как говорит Ян Доброносов, литература русская.

Также у них есть возможность смотреть телевизор. На фото видно, как мужчина сидит напротив экрана.

Повезло русским бойцам даже во вредных привычках. Они могут позволить себе курить дорогие сигареты, но дешевые марки также присутствуют.

Однако что касается морального положения мужчин, то у некоторых настроение подавлено. Вероятнее всего, они стали осознавать, что их армия сделала с Украиной. Что интересно, выглядят они довольно чистоплотными, а одежда чистой и приятной.

Ранее "Телеграф" показал, как отреагировали украинцы на видео из СИЗО, где содержат пленных РФ. Люди возмущены тем, какое отношение к мужчинам, убивавшим украинцев.

Следует упомянуть и то, что 13 сентября Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Домой вернулись 49 украинцев и украинок.