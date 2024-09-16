Війна — день 936: окупанти тиснуть під Покровськом, а Україна чекає на дозвіл бити по Росії

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну триває, а окупаційні війська не припиняють робити спроби наступати на Покровському та сусідньому Курахівському напрямках. Лише за попередню добу там було зафіксовано сумарно 68 бойових зіткнень зі 137. При цьому основний тиск росіян відбувається не у бік Покровська, а у бік Селидового та Українська. Тим часом Київ сподівається незабаром отримати дозвіл на удари по об’єктах у російських тилах західною зброєю, що дозволить Україні захиститися від обстрілів, а також змусить посадити росіян за стіл переговорів. У ГУР вважають, що Кремль зіткнеться з дуже серйозними проблемами до кінця 2025 року і, ймовірно, більше не зможе вести війну.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 16 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Кривому Розі було чути звуки вибухів. До цього в Повітряних силах повідомляли, що у напрямку міста летить ворожий БПЛА.

Про те, що відбувалося 13 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 933: історичний обмін полоненими та контратака Росії на Курщині

З ситуацією в Україні за 14 вересня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 934: Україна готує новий Саміт світу під атаками РФ

Про новини та події 15 вересня ми розповідали тут: Війна — день 935: новий наступ ЗСУ у Курській області та удар по Харкову