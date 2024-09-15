Зеленський назвав умови, які можуть закінчити війну і розкрив свій мирний план

Мирний план знадобиться і після війни

Президент України Володимир Зеленський розповів, як може закінчитись повномасштабна війна, яку розвʼязала Росія проти нашої країни. Глава держави акцентував на тому, що треба зробити так, аби російське суспільство було не в захваті від цієї війни.

Про це він заявив в інтервʼю CNN. Журналіст в нього запитав, як може закінчитись війна, адже йому здається, що в України не буде певної перемоги і наша країна не вижене російські війська з Донбасу, Криму і вони не зможуть окупувати Київ, тому має бути якийсь компроміс. Зеленський відповів йому.

"Коли ти дуже сильний й інша сторона знає, що ти дуже сильний, і ти настільки сильний, наскільки це можливо, щоб впливати на його суспільство (російське — ред), щоб воно було не в захваті від цієї війни. Тому що він боїться тільки одного: не лідерів, не країн, нічого. Він боїться тільки свого суспільства — російського народу. І якщо вони відчуватимуть небезпеку, якщо в них не буде комфортного життя і вони будуть жити без електроенергії, як наш народ, який розуміє ціну війни, вони будуть незадоволені цим і почнуть впливати на Путіна", — сказав глава держави.

Він додав, що саме тому каже про те, що треба Україну зробити сильною. Тоді Путін сяде і почне домовлятися.

Окрім цього, вже у цьому місяці президенту США Джо Байдену буде представлено план перемоги України. Він включає чотири основні пункти і ще один, який знадобиться після війни.

Голова української держави підтвердив, що буде говорити з Байденом про те, як посилити позиції України перед другим самітом миру. В іншому ж випадку, російський диктатор Володимир Путін не братиме в ньому участь.

"Так, я буду говорити з ним про те, як посилити нас перед мирним самітом, щоб бути в сильній позиції, тому що дипломатичні рішення або рішення, вони хороші, коли ти сильний, інакше Путін навіть не буде брати в ньому участь, не буде зацікавлений в тому, щоб зупинити війну", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що у нього є переможний план, і для України перемога означає "бути дуже сильними" і "готовими до сильної дипломатії".

Зеленський уточнив, що план складається з чотирьох основних пунктів і "плюс" один, який знадобиться Україні після війни. Зокрема, мова йде про безпеку, а також військову та економічну підтримку.

"Я поділюся ними (пунктами плану) з Байденом. Йдеться про безпеку. Йдеться про геополітичне місце для України. Йдеться про дуже сильну військову підтримку, доступну для нас, і про те, що ми повинні бути вільні в тому, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, які, я думаю, будуть цікавими", — розповів голова держави.

Володимир Зеленський додав, що якщо Джо Байден оцінить і підтримає план України, і якщо він та його команда зможуть додати щось, що дасть нашій країні більш сильну позицію — українська сторона буде до цього готовою.

Раніше "Телеграф" писав, що в Bild розкрили деталі мирного плану Зеленського.