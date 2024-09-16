Белгород в огне: после сильнейших взрывов в городе начались пожары, что известно (видео)

Очевидцы говорят, что слышали сразу несколько взрывов, после чего в разных районах начались пожары

Утром 16 сентября в российском Белгороде раздались взрывы после работы ПВО. В результате происшествия в городе началось сразу несколько пожаров.

Соответствующая информация появилась в социальных сетях. В 06:30 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале предупреждал жителей о ракетной опасности

"Вся территория Белгородской области — РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", — говорится в сообщении Гладкова.

Тем временем в сети начали появляться видео, сделанные в Белгороде после взрывов. Очевидцы пишут, что на парковке возле одной из многоэтажек загорелись автомобили.

В крупнейшем районе Белгорода Харьковская гора также зафиксирован пожар. По словам местных, там горит легковой автомобиль.

Также паблики пишут, что на улице Щорса был поврежден многоэтажный дом. Вероятно, это произошло после работы российской ПВО.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 14 сентября в Белгороде произошла серия взрывов, после чего начался крупный пожар.