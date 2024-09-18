Стерли з лиця землі: у СБУ розповіли подробиці атаки на російський склад боєприпасів у Торопці

Після прильотів безпілотників розпочалася дуже потужна детонація

Дрони Служби безпеки України, Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій знищили склад із "Іскандерами", "Точками-У" та КАБами у Тверській області Росії, у населеному пункті Торопець.

Про це "Телеграфу" повідомили власні джерела у СБУ. Як виявилося, на складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", а також КАБ та артилерійські боєприпаси.

Після прильотів безпілотників розпочалася дуже потужна детонація. При цьому місцеві жителі в соцмережах почали панікувати і навіть припустили, що це могла бути ядерна бомба.

Наразі у населеному пункті триває пожежа на ділянці завширшки 6 кілометрів. Місцева влада оголосила евакуацію населення.

"СБУ разом із побратимами із Сил оборони продовжує методично зменшувати ракетний потенціал ворога, яким той знищує українські міста. Працюємо далі, щоб організувати подібну "картину" на інших військових об’єктах Росії, які працюють на війну проти України", — повідомило джерело в СБУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з’явилися епічні відео вибухів на складі в Торопці.