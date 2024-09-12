Выжигает целые посадки за раз: в ВСУ показали эффективную работу нового дрона-дракона (видео)

Его работа напоминает пламя из пасти дракона, после чего лесопосадки с российскими военными уничтожены до основания

В Вооруженных Силах Украины появилось новое эффективное средство борьбы с врагом — дрон-дракон. Этот беспилотник способен уничтожать целые посадки россиян за один залет. Украинские военные уже опробовали новинку на Харьковщине.

Первые кадры применения этого БПЛА обнародовала Третья штурмовая бригада. По словам военных, подобные дроны могут существенно изменить тактику ведения боевых действий на передовой. Дрон-дракон распыляет воспалительную смесь, что позволяет эффективно уничтожать вражеские позиции, склады боеприпасов и укрытие противника в лесных полосах.

На видео видно, как дрон наносит удар по позициям российских войск. Результаты поражают своей разрушительной силой.

В испытании нового беспилотника принимали участие бойцы 1-го механизированного, 2-го штурмового батальона и Батальона беспилотных систем. Применение таких дронов может значительно изменить баланс сил в поле боя. Они способны наносить точечные удары по важным целям, не подвергая опасности украинских военных.

Использование БПЛА в современной войне имеет ключевое значение. Дроны выполняют различные задачи: от разведки до уничтожения вражеской техники и живой силы. Они помогают сохранить жизнь украинских воинов, выполняя опасные миссии вместо людей.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что первые украинские ударные БПЛА "Scythe" уже поступили в ВСУ. Они могут добраться до Москвы и не только.