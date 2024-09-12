Випалює цілі посадки за раз: у ЗСУ показали дієву роботу нового дрона-дракона (відео)

Його робота нагадує полум'я з пащі дракона, після чого лісопосадки з російськими військовими знищені вщент

У Збройних Силах України з'явився новий ефективний засіб боротьби з ворогом — дрон-дракон. Цей безпілотник здатний знищувати цілі посадки окупантів за один заліт. Українські військові вже випробували новинку на Харківщині.

Перші кадри застосування цього БПЛА оприлюднила Третя штурмова бригада. За словами військових, такі дрони можуть суттєво змінити тактику ведення бойових дій на передовій. Дрон-дракон розпилює запальну суміш, що дозволяє ефективно знищувати ворожі позиції, склади боєприпасів та укриття противника в лісосмугах.

На відео видно, як дрон завдає удару по позиціях російських військ. Результати вражають своєю руйнівною силою.

У випробуванні нового безпілотника брали участь бійці 1-го механізованого, 2-го штурмового батальйонів та Батальйону безпілотних систем. Застосування таких дронів може значно змінити баланс сил на полі бою. Вони здатні завдавати точкових ударів по важливих цілях, не наражаючи на небезпеку українських військових.

Використання БПЛА у сучасній війні має ключове значення. Дрони виконують різноманітні завдання: від розвідки до знищення ворожої техніки та живої сили. Вони допомагають зберегти життя українських воїнів, виконуючи небезпечні місії замість людей.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що перші українські ударні БПЛА "Scythe" вже надійшли до ЗСУ. Вони можуть дістати до Москви і не тільки.