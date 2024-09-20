Россияне ударили по Харькову КАБами: есть прилет и пострадавшие, все подробности (фото, видео)

Все службы работают на месте попаданий

В пятницу, 20 сентября, в Харькове раздались мощные взрывы. Предварительно россияне обстреляли город управляемыми авиационными бомбами (КАБами).

Как отметил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, есть попадания в Слободском и Основянском районах.

"Имеем информацию о трех пострадавших по прилету", — добавил он.

По словам мэра Харькова Игоря Труханова, по городу Россия ударила двумя бомбами. Спасатели и все службы работают на месте попаданий. В сети уже публикуют видео со звуком взрывов.

После российского удара над Харьковом поднялся столб дыма. Пользователи добавляют, что в некоторых районах города также пропал свет.

Напомним, что в обед 20 сентября в Одессе раздался мощный взрыв. По городу россияне ударили баллистической ракетой "Искандер-М". В результате прилета была повреждена припортовая и гражданская инфраструктура, а также гражданское судно под флагом Антигуа. Известно, что четверо гражданских людей получили ранения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 20 сентября Россия в очередной раз атаковали Украину "шахедами". Активно работала противовоздушная оборона, в нескольких областях, в том числе на западе Украины, раздались взрывы.

Громко было в пригороде Днепра, в некоторых районах Запорожья, Хмельницкой области и Ивано-Франковска.