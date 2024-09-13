Росіяни знову запустили шахеди по Україні : є руйнування та загиблі, куди потрапили дрони
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Внаслідок обстрілу загинули і щонайменше десяток поранених
У ніч на 13 вересня росіяни в черговий раз запустили Україною десятки безпілотників типу "шахед". Внаслідок атаки у кількох регіонах виникли пожежі.
Є руйнування та жертви. "Телеграф" розповідає читачам про наслідки нічного обстрілу України.
Так, минулої ночі російські війська намагалися атакувати Миколаїв. У місті виникла пожежа.
Внаслідок роботи ППО уламки збитого дрона впали на територію продовольчого підприємства. На місці виникла пожежа. Рятувальники ліквідували займання. Постраждалих немає. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич у Telegram-каналі.
Крім того, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що російські дрони атакували Нікопольщину. Армія РФ цілилася по місту ще й артилерійськими снарядами.
"Постраждала 73-річна місцева мешканка. Пошкоджено три приватні будинки та лінія електропередач. Розбито господарську споруду", — розповів чиновник про наслідки обстрілу.
Наслідки ворожого обстрілу є і в Донецькій області. Про них повідомив голова Донецька ОВА Вадим Філашкін.
"За добу росіяни вбили 4 мешканців Донбасу: 3 у Веролюбівці та 1 у Красноярському. Ще 10 осіб в області за добу отримали поранення", — йдеться у повідомленні.
Раніше "Телеграф" повідомив, що російські війська продовжують атакувати на Покровському напрямі. Ворог вже знаходиться приблизно за 8 кілометрів від міста Покровськ.