Россияне снова запустили шахеды по Украине: есть разрушения и погибшие, куда попали дроны

В результате обстрела есть погибшие и минимум десяток раненых

В ночь на 13 сентября, россияне в очередной раз запустили по Украине десятки беспилотников типа "шахед". В результате атаки в нескольких регионах возникли пожары.

Есть разрушения и жертвы. "Телеграф" рассказывает читателям о последствиях ночного обстрела Украины.

Так, прошлой ночью российские войска пытались атаковать Николаев. В городе возник пожар.

В результате работы ПВО обломки сбитого дрона упали на территорию продовольственного предприятия. На месте возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram-канале

Кроме того, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что российские дроны атаковали Никопольщину. Армия РФ целилась по городу еще и артиллерийскими снарядами.

"Пострадала 73-летняя местная жительница. Повреждены три частных дома и линия электропередач. Разбита хозяйственная постройка.", — рассказал чиновник о последствиях обстрела.

Последствия вражеских обстрелов есть и в Донецкой области. О них сообщил глава Донецка ОВА Вадим Филашкин.

"За сутки россияне убили 4 жителей Донбасса: 3 в Веролюбовке и 1 в Красноярском. Еще 10 человек в области за сутки получили ранения.", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщил, что российские войска продолжают атаковать на Покровском направлении. Враг уже находится примерно в 8 километрах от города Покровск.