Российские оккупанты атаковали Харьков КАБами: есть прилет в многоэтажку (обновлено)

Вновь целью врага стал жилой многоэтажный дом

Российские оккупанты вечером 21 сентября в очередной раз атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. Враг попал в жилую многоэтажку в Шевченковском районе города, есть разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Информацию подтвердил руководитель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

"Предварительно прилет в жилую многоэтажку. Информация о пострадавших и разрушениях — собирается", – написал Терехов, добавив, что уже есть первые пострадавшие в результате российского теракта.

По данным Синегубова, на место попадания в Шевченковском районе выехали экстренные службы. Он подтвердил, что целью неприятеля стал жилой многоэтажный дом. По меньшей мере три человека пострадали в результате удара оккупантов.

Обновлено. Игорь Терехов сообщил о по меньшей мере 12 пострадавших в результате удара КАБ по Харькову.

"Подтверждено попадание КАБа по жилой многоэтажке. Сейчас известно о по меньшей мере 12 пострадавших. Поисково-спасательная операция продолжается. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", – написал он.

Отметим, что пятница, 20 сентября 2024 года, стала беспокойной для Украины – после серьезной ночной атаки в течение дня Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре Одессы и запустила КАБы по Харькову. Досталось и Днепру, где прилетело по образовательному учреждению.

Российские оккупанты вечером 20 сентября уже второй раз за сутки ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. Были атакованы три района города, есть разрушения, после атаки оккупантов ранены по меньшей мере 15 человек.