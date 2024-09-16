"Люди-титаны": впечатляющее видео, как люди помогали спасателям в Харькове после удара авиабомбой

Появилось видео того, как люди самостоятельно перенесли авто в Харькове после удара КАБа по дому

В воскресенье, 15 сентября, харьковчане самостоятельно убрали автомобиль с дороги, чтобы смог проехать транспорт ГСЧС для ликвидации пожара, возникшего после прилета КАБа в жилой дом. Видео того, как люди объединились для проведения спасательной операции, попало в соцсети.

Пользователи мгновенно отреагировали на событие. "Телеграф" решил показать читателям, на что способны люди, когда объединяются.

В сети под видео появилась масса комментариев с похвалой: "В Харькове уже не люди, в Харькове люди титаны"; "И решисты хотят преодолеть эту нацию? Харьковчане, родные, держитесь!"; "Еще одно доказательство, что мы сильны когда объединены. Вы невероятные люди."; "Молодцы, с таким народом нас не одолеть никому."

Напомним, что россияне нанесли очередной удар по Харькову 15 сентября. Из-за пусков управляемых авиабомб взрывы прогремели в Немышлянском районе города. Бомба упала на многоэтажку. Местные власти сообщили о по меньшей мере 28 пострадавших.

Ранее "Телеграф" писал, что Харьков из-за своего расположения находится в зоне поражения российских крылатых авиабомб, что приводит к серьезным разрушениям гражданской инфраструктуры. Несмотря на это, местные власти не будут рекомендовать эвакуацию на зиму даже на регулярные перебои с электричеством.