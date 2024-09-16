"Люди-титани": вражаюче відео, як люди допомагали рятувальникам у Харкові після удару авіабомбою

З'явилося відео того, як люди самотужки перенесли авто у Харкові після удару КАБу по будинку

У неділю, 15 вересня, харків'яни самотужки прибрали автівку з дороги, щоб зміг проїхати транспорт ДСНС для ліквідації пожежі після прильоту КАБу у житловий будинок. Відео того, як люди об'єдналися задля проведення рятувальної операції потрапило в соцмережі.

Користувачі миттево відреагували на подію. "Телеграф" вирішив показати читачам, на що здатні люди, коли об'єднуються.

В мережі під відео з'явилася маса коментарів із похвалою: "В Харкові вже не люди, в Харкові люди титани"; "І р*ашист хочуть подолати цю націю? Харків'яни, ріднесенькі, тримайтесь!"; "Ще один доказ, що ми сильні коли об'єднані. Ви неймовірні люди."; "Молодці, з таким народом нас не здолати нікому."

Нагадаємо, що росіяни завдали чергового удару по Харкову 15 вересня. Через пуски керованих авіабомб вибухи пролунали в Немишлянському районі міста. Бомба впала на багатоповерхівку. Місцева влада повідомила про щонайменше 28 постраждалих.

Раніше "Телеграф" писав, що Харків через своє розташування знаходиться в зоні поразки російських крилатих авіабомб, що призводить до серйозних руйнувань цивільної інфраструктури. Попри це місцева влада не рекомендуватиме евакуацію на зиму навіть на регулярні перебої з електрикою.