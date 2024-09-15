Пожежа охопила три поверхи: з’явилися фото прильоту по багатоповерхівці в Харкові

На область росіяни скинули щонайменше шість авіабомб

Кількість постраждалих після обстрілу Харкова перевищила три десятки. З них двоє перебувають у тяжкому стані.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, росіяни випустили по обласному центру і прилеглих населених пунктах щонайменше шість коригованих авіабомб.

За його словами, у Харкові одна з бомб потрапила у дванадцятиповерховий житловий будинок. Кількість постраждалих станом на 17:00 становила 35 осіб, з яких троє дітей. Двоє дорослих перебувають у тяжкому стані.

Він зазначив, що крім того ударів зазнали населені пункти в Харківському та Дергачівському районах.

"Є руйнування цивільної інфраструктури, цивільних підприємств. Наразі співробітники ДСНС працюють над ліквідацією наслідків", — сказав Синєгубов.

Крім того, він оприлюднив знімки, на яких добре помітно місце прильоту та наслідки удару.

"Внаслідок влучення в житлову 12-поверхівку сталися руйнування конструкцій та пожежа у квартирах на 3 поверсі, а також між 9 та 12 поверхами", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Як повідомлялося раніше, Харків через своє розташування знаходиться в зоні поразки російських крилатих авіабомб, що призводить до серйозних руйнувань цивільної інфраструктури. Попри це місцева влада не рекомендуватиме евакуацію на зиму навіть на регулярні перебої з електрикою.