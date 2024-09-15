Пожар охватил три этажа: появились фото прилета по многоэтажке в Харькове

На область россияне скинули не менее шести авиабомб

Количество пострадавших после обстрела Харькова перевалило за три десятка. Из них двое находятся в тяжелом состоянии.

Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, россияне выпустили по областному центру и прилегающим населенным пунктам по меньшей мере шесть корректируемых авиабомб.

По его словам, в Харькове одна из бомб попала в двенадцатиэтажный жилой дом. Количество пострадавших по состоянию на 17:00 составило 35 человек, из которых трое детей. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии.

Он отметил, что помимо того ударам подверглись населенные пункты в Харьковском и Дергачевском районах.

"Есть разрушения гражданской инфраструктуры, гражданских предприятий. В настоящее время сотрудники ГСЧС работают над ликвидацией последствий", — сказал Синегубов.

Кроме того, он обнародовал снимки, на которых хорошо заметны место прилета и последствия удара.

"В результате попадания в жилую 12-этажку произошли разрушения конструкций и пожар в квартирах на 3 этаже, а также между 9 и 12 этажами", — говорится в сообщении ГСЧС.

Как сообщалось ранее, Харьков из-за своего расположения находится в зоне поражения российских крылатых авиабомб, что приводит к серьезным разрушениям гражданской инфраструктуры. Несмотря на это местные власти не станут рекомендовать эвакуацию на зиму даже на регулярные перебои с электричеством.