Российские КАБы достают до центра Запорожья: что это значит и чем грозит

оккупанты запускают КАБы по Запорожью и пригороду из нескольких точек.

Российские оккупанты вечером 22 сентября впервые ударили управляемыми авиабомбами по центру Запорожья. Предварительно, враг бил авиабомбами ФАБ с комплектом УМПК, позволяющим бомбе лететь на далекое расстояние, или аналогичным боеприпасом УМПБ Д-30СН.

О применении именно КАБ сообщили мониторинговые каналы. Отмечается, что новые авиабомбы окупантов доставляют до центра Запорожья, что представляет большую угрозу для гражданского населения.

"Кацапские ФАБы с обновленными УМПК, как видим, легко достают до центра Запорожья. В этом направлении враг работал долго и упорно. Конечно, Запорожье теперь придется приспосабливаться к новым вызовам. ФАБов у кацапа море", – говорится в сообщении одного из каналов. Также там добавили, что враг еще с февраля готовился атаковать КАБами Запорожье.

Оккупанты запускают КАБы по Запорожью и пригороду из нескольких точек. Во-первых, из-под временно оккупированного Молочанска (79 км до Запорожья). Во-вторых, из-под временно оккупированного Токмака (78 км до Запорожья). Также иногда пуски происходят из района временно оккупированного Мелитополя (112 км в Запорожье) – также оттуда запускаются управляемые авиационные ракеты. Запуски осуществляются с самолетов Су-34, боеприпасом, скорее всего, служит УМПБ Д-30СН, созданный на базе авиабомбы ФАБ-250 (фугасная бомба весом в 250 килограммов) и имеющий дальность до 90 километров.

Проблема в том, что враг теперь может устроить Запорожье террор, аналогичный тому, который он устроил в Харькове. Способов перехвата КАБ не существует. Единственный выход – уничтожать авиацию врага на аэродромах, уничтожать склады авиабомб, а также сбивать самолеты в воздухе; последний выход самый лучший, поскольку в этом случае есть шанс ликвидировать пилота. Однако сбыт самолетов связан с проблемами, потому что нужны дальнобойные системы ПВО (вроде Patriot).

Как сообщалось ранее, российские оккупанты вечером 21 сентября в очередной раз атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. Враг попал в жилую многоэтажку в Шевченковском районе города.