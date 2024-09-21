Укр

Появились видео момента удара российского КАБа по центру Харькова

Автор
Ангелина Тараненко
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Появились видео момента удара российского КАБа по центру Харькова Новость обновлена 21 сентября 2024, 10:11

Оккупанты снова попали в гражданскую инфраструктуру

В сети появились видео, где зафиксированы моменты российского удара по Харькову. Напомним, оккупанты нанесли три удара — два по Шевченковскому району, один по Киевскому.

На кадрах видны прилеты в разных районах города. Их зафиксировали случайные очевидцы происшествия.

Также появилось больше видео с последствиями обстрела. Россияне снова попали в гражданскую инфраструктуру. На одном из видео харьковский пятизвездочный отель "Kharkiv Palace", расположенный между проспектом Независимости и майданом Свободы. 30 декабря 2023 года гостиница уже была повреждена российской ракетной атакой.

Согласно информации спасателей, в Харькове прилетело на территорию гражданского предприятия, в центральной части города и в частном секторе Холодногорского района.

"До 15 выросло количество пострадавших от вечернего обстрела Харькова. У всех, кроме детей, состояние среднее, у двоих детей и одного взрослого — легкое. Восемь пострадавших госпитализированы", — сообщил в мэр Харькова Игорь Терехов.

На следующих фотографиях можно увидеть, как выглядит проспект Независимости в Харькове после ночного прилета российской бомбы. Еще раз отметим — никаких военных целей или объектов. Россия продолжает совершать террор против мирного населения.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне сбросили КАБ на дом престарелых в Сумах. Есть пострадавшие и одна погибшая женщина.

Теги:
#Харьков #Обстрел #Война с РФ