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З'явилися відео моменту удару російського КАБу по центру Харкова

Автор
Ангеліна Тараненко
Дата публікації
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Автор
З'явилися відео моменту удару російського КАБу по центру Харкова Новина оновлена 21 вересня 2024, 10:11

Окупанти знову поцілили у цивільну інфраструктуру

У мережі з’явилися відео, на яких зафіксовані моменти російського удару по Харкову. Нагадаємо, окупанти завдали три удари — два по Шевченківському району, один по Київському.

На кадрах видно прильоти у різних районах міста. Їх зафіксували випадкові очевидці події.

Також з’явилося більше відео з наслідками влучань. Росіяни знову поцілили у цивільну інфраструктуру. На одному з відео харківський п'ятизірковий готель "Kharkiv Palace", що розташований між проспектом Незалежності та майданом Свободи. 30 грудня 2023 року готель вже було пошкоджено російською ракетною атакою.

Згідно з інформацією від рятувальників, у Харкові прилетіло на територію цивільного підприємства, в центральній частині міста та у приватному секторі Холодногірського району.

"До 15 зросла кількість постраждалих від вечірнього обстрілу Харкова. У всіх, крім дітей, стан середній, у двох дітей та одного дорослого — легкий. Восьмеро постраждалих шпиталізовані", — повідомив в міський голова Харкова Ігор Терехов.

На наступних світлинах можна побачити, як виглядає проспект Незалежності у Харкові після нічного прильоту російської бомби. Вкотре зауважуємо — жодних військових цілей чи об’єктів. Росія продовжує чинити терор проти мирного населення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни скинули КАБ на будинок престарілих у Сумах. Є постраждалі, а також одна загибла жінка.

Теги:
#Харків #Обстріл #Війна з РФ