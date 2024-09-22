Россия впервые атаковала Запорожье КАБ: что известно о последствиях

Оккупанты смогли дотянуться до Запорожья авиабомбой

В Запорожье прогремел сильный взрыв, после которого местные жители сообщили о перебоях с электричеством. До этого сообщалось о запусках корректируемых авиабомб.

Об этом сообщили корреспонденты "Телеграфа". По их словам, в некоторых районах свет пропадал секунд на десять, а в других — пропал где-то на пять минут.

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, россияне запустили КАБ по городу, об этом также сообщают мониторинговые каналы.

Согласно данным мониторингового канала "Гнила черешня", пуски произошли из района Молочанска, при этом под обстрел попало не только Запорожье, но и некоторые другие населенные пункты области. Там также отметили, что россияне готовились применять КАБ против Запорожья еще с февраля 2024 года.

Как известно корректируемые авиабомбы это тип авиационных боеприпасов, которые представляют собой обычную авиационную бомбу со специальным модулем, увеличивающим дальность ее сброса до нескольких десятков километров. КАБ активно используются россиянами для ударов по прифронтовым городам и очень часто они прилетают по Харькову. Против Запорожья данный тип оружия официально применяется впервые.

Как сообщалось ранее, российские оккупанты вечером 21 сентября в очередной раз атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. Враг попал в жилую многоэтажку в Шевченковском районе города.