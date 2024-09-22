Російські КАБи дістають до центру Запоріжжя: що це значить та чим загрожує

Окупанти запускають КАБи по Запоріжжю та передмістю з кількох точок

Російські окупанти ввечері 22 вересня вперше вдарили керованими авіабомбами по центру Запоріжжя. Попередньо, ворог бив авіабомбами ФАБ з комплектом УМПК, який дозволяє бомбі летіти на дуже далеку відстань, або аналогічним боєприпасом УМПБ Д-30СН.

Про застосування саме КАБів повідомили моніторингові канали. Зазначається, що нові авіабомби окупантів дістають до середмістя Запоріжжя, що становить велику загрозу для цивільного населення.

"Кацапські ФАБи з оновленими УМПК, як бачимо, легко дістають до середмістя Запоріжжя. В цьому напрямку ворог працював довго і наполегливо. Звісно, Запоріжжю тепер доведеться пристосовуватися до нових викликів. ФАБів у кацапа море", – сказано у повідомленні одного з каналів. Також там додали, що ворог ще з лютого готувався атакувати КАБами Запоріжжя.

Окупанти запускають КАБи по Запоріжжю та передмістю з кількох точок. По-перше, з-під тимчасово окупованого Молочанська (79 км до Запоріжжя). По-друге, з-під тимчасово окупованого Токмака (78 км до Запоріжжя). Також іноді пуски відбуваються з району тимчасово окупованого Мелітополя (112 км до Запоріжжя) – також звідти запускаються керовані авіаційні ракети. Запуски здійснюються з літаків Су-34, боєприпасом, скоріше за все, служить УМПБ Д-30СН, який створений на базі авіабомби ФАБ-250 (фугасна бомба вагою у 250 кілограмів) та має дальність до 90 кілометрів.

Проблема полягає в тому, що ворог тепер може влаштувати Запоріжжю терор, аналогічний тому, який він влаштував у Харкові. Способів перехоплення КАБ не існує. Єдиний вихід – знищувати авіацію ворога на аеродромах, знищувати склади авіабомб, а також збивати літаки у повітрі; останній вихід найкращий, оскільки в цьому випадку є шанс ліквідувати пілота. Проте збиття літаків пов'язано із проблемами, тому що потрібні далекобійні системи ППО (на кшталт Patriot).

Як повідомлялося раніше, російські окупанти ввечері 21 вересня вкотре атакували Харків керованими авіабомбами. Ворог потрапив у житлову багатоповерхівку у Шевченківському районі міста.