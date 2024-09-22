Атака росіян на Харків: кількість поранених внаслідок удару КАБом зросла

Внаслідок ударів було пошкоджено три житлові багатоповерхівки, знищено 9 та пошкоджено 20 автомобілів

В Харкові вже понад 20 осіб отримали поранення внаслідок авіаудару російських окупантів у суботу, 21 вересня. Авіабомби впали біля багатоповерхового будинку в Шевченківському районі, у Малоданилівській ОТГ, третю досі не можуть знайти.

Про це повідомив спікер Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Інформацію щодо поранених навів керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"21 вересня близько 22:45 збройні сили рф здійснили черговий обстріл м. Харкова та Харківського району. Для ударів був використаний літак Су-34, який з м. Бєлгород РФ здійснив пуски трьох керованих авіаційних бомб. За попередніми даними, це ФАБ-250 з УМПК", – повідомив Фільчаков.

Зазначається, що внаслідок ударів було пошкоджено три житлові багатоповерхівки, знищено 9 та пошкоджено 20 автомобілів. За даними Олега Синєгубова, за медичною допомогою звернулася 21 особа, серед яких троє дітей 17, 17 та 8 років.

"Двоє людей у важкому стані. Троє у легкому. Всі інші — у середньому. Госпіталізовано 6 людей", – додав він.

Зазначимо, що п’ятниця, 20 вересня 2024 року, стала неспокійною для України — після серйозної нічної атаки протягом дня Росія завдала удару по портовій інфраструктурі Одеси та запустила КАБи по Харкову. Дісталося і Дніпру, де прилетіло по освітній установі.

Російські окупанти ввечері 20 вересня вже другий раз за добу вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Було атаковано три райони міста, є руйнування, після атаки окупантів поранено щонайменше 15 осіб.