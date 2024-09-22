Атака россиян на Харьков: количество раненых в результате удара КАБом выросло

В результате ударов были повреждены три жилых многоэтажки, уничтожено 9 и повреждено 20 автомобилей

В Харькове уже более 20 человек получили ранения в результате авиаудара российских оккупантов в субботу, 21 сентября. Авиабомбы упали возле многоэтажного дома в Шевченковском районе, в Малоданиловской ОТГ, третье до сих пор не могут найти.

Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков. Информацию о раненых привел руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"21 сентября около 22:45 вооруженные силы РФ совершили очередной обстрел г. Харькова и Харьковского района. Для ударов был использован самолет Су-34, который из г. Белгород РФ совершил пуски трех управляемых авиационных бомб. По предварительным данным, это ФАБ-250 с УМПК", – сообщил Фильчаков.

Отмечается, что в результате ударов были повреждены три жилых многоэтажки, уничтожены 9 и повреждены 20 автомобилей. По данным Олега Синегубова, за медицинской помощью обратился 21 человек, среди которых трое детей 17, 17 и 8 лет.

"Два человека в тяжелом состоянии. Трое в легком. Все остальные — в среднем. Госпитализированы 6 человек", – добавил он.

Отметим, что пятница, 20 сентября 2024 года, стала беспокойной для Украины – после серьезной ночной атаки в течение дня Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре Одессы и запустила КАБы по Харькову. Досталось и Днепру, где прилетело по образовательному учреждению.

Российские оккупанты вечером 20 сентября уже второй раз за сутки ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. Были атакованы три района города, есть разрушения, после атаки оккупантов ранены по меньшей мере 15 человек.