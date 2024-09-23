Удар КАБами по Запоріжжю: з'явилися фото та відео з місця влучання, стала відома кількість постраждалих

Одну жінку поліцейські змогли деблокувати з-під уламків напівзруйнованої будівлі

Внаслідок атаки російських окупантів керованими авіабомбами на Запоріжжя 21 вересня п'ятеро людей зазнали поранень, ще одну людину витягнули з-під уламків. Є руйнування цивільної інфраструктури та житлових будівель у центрі міста.

Про це повідомив голова Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров. Інформацію підтвердили у Міністерстві внутрішніх справ України.

"Внаслідок удару частково зруйновані будівлі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані будинки. Здійнялася пожежа. На місці працюють рятувальники. Інформація уточнюється. Постраждалим надається вся необхідна допомога", – написав Федоров.

За даними МВС, постраждалих наразі шестеро. Одну жінку поліцейські змогли деблокувати з-під уламків напівзруйнованої будівлі. Усі постраждалі – цивільні мешканці.

"Росіяни завдали 6 ударів, попередньо — КАБами. Внаслідок ударів зайнялися припарковані автомобілі, пошкоджені житлові будинки. На місцях працюють поліцейські, вибухотехніки, парамедики поліції, рятувальники та інші профільні служби міста", – сказано у повідомленні.

Також поліція, ОВА та місцеві ЗМІ опублікували фото та відео з місця ударів. Матеріали дозволені до публікації.

Нагадаємо, що російські окупанти ввечері 22 вересня вперше вдарили керованими авіабомбами по центру Запоріжжя. Попередньо, ворог бив авіабомбами ФАБ з комплектом УМПК, який дозволяє бомбі летіти на дуже далеку відстань, або аналогічним боєприпасом УМПБ Д-30СН.