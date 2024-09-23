У Запоріжжі, Павлограді та під Харковом пролунали потужні вибухи: у небо піднімається дим (фото)

У Запоріжжі пролунало як мінімум два потужні вибухи

У Запоріжжі, яке приходить до тями після перших прильотів російських КАБів, знову гримлять вибухи. Над містом здіймається дим.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". За його даними, ввечері в Запоріжжі пролунало як мінімум два потужні вибухи.

Варто зазначити, що за кілька хвилин до вибуху у Повітряних силах попередили про "швидкісну ціль" у напрямку міста. За даними моніторингових спільнот, може йтися про балістичні ракети.

До речі, у цей час звуки вибухів також чули і в Павлограді (Дніпропетровська область). У цьому випадку мова також може йти про атаку балістичними ракетами. Крім того, від звуків вибухів тряслася і Харківщина. За словами мера Харкова ворог атакував близьке передмістя обласного центру. Повітряні сили попереджали про атаку КАБами.

Запорізькі Telegram-паблики вже публікують фото диму, який, за їхніми даними, здійнявся над містом після першого вибуху.

На даний момент факт вибуху в Запоріжжі вже також підтвердила і місцева влада.

Нагадаємо, що російські окупанти ввечері 22 вересня вперше вдарили керованими авіабомбами по центру Запоріжжя. Попередньо ворог бив авіабомбами ФАБ з комплектом УМПК, що дозволяє бомбі летіти на далеку відстань, або аналогічним боєприпасом УМПБ Д-30СН.