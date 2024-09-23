Россияне в очередной раз атаковали Запорожье КАБами: били по гражданскому населению, есть погибший (обновлено)

Российские оккупанты теперь каждый вечер терроризируют Запорожье КАБами

Российские оккупанты вечером 23 сентября снова атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. Из района временно оккупированного Молочанска Запорожской области враг выпустил не менее четырех КАБ в сторону города.

Об этом сообщили местные мониторинговые каналы. Информацию подтвердил глава Запорожской областной администрации Иван Федоров.

Сообщается, что в городе слышали не менее четырех взрывов. Также перед атакой в небе над городом находились два разведывательных беспилотника россиян, сбить оба удалось только после того, как город уже был атакован.

Жители Запорожья в каналах публикуют фото и видео последствий удара оккупантов. Отмечается, что удар пришелся на один из районов Запорожья.

Глава ОВА Федоров отметил, что враг атаковал объект критической инфраструктуры города. Также оккупанты целенаправленно ударили по жилой застройке в одном из районов города.

"Враг попал по объекту критической инфраструктуры. Вспыхнул пожар, который оперативно погасили. Предварительно, без пострадавших. Россияне ударили и по жилой застройке. Предварительно, один человек погиб, двое ранены. Разрушены по меньшей мере два частных дома", — написал он.

Отметим, что атаки окупантов против Запорожья приобретают характер ежедневного террора. Поздним вечером в воскресенье, 22 сентября, россияне нанесли удар по Запорожью корректируемыми авиационными бомбами (КАБ). По уточненным данным, пострадал 21 человек, среди них несовершеннолетний. Также повреждены многоэтажки и учебные заведения.

22 сентября россияне впервые атаковали Запорожье КАБами. Корректируемые авиабомбы – это обычные авиабомбы, которые россияне оснащают специальным модулем, что увеличивает дальность ее сброса до нескольких десятков километров. КАБы активно используются россиянами для ударов по прифронтовым городам, они прилетают по Харькову и Сумам.