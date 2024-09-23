Среди раненых – ребенок: свежие подробности удара КАБами по Запорожью (фото и видео)

К счастью, обошлось без погибших

Поздним вечером в воскресенье, 23 сентября, россияне нанесли удар по Запорожью корректируемыми авиационными бомбами (КАБ), по уточненным данным, пострадали 16 человек, среди них — несовершеннолетний. Также повреждены многоэтажки и учебные заведения.

"16 человек пострадали в результате атаки россиян по центру Запорожья. Четверо из них — госпитализированы. Такая уточненная информация в настоящее время. В больнице в состоянии средней тяжести находятся четыре женщины. Другие пострадавшие лечатся дома", — сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Россияне ночью, когда люди находились дома, нанесли по меньшей мере семь авиационных ударов по Запорожью и Запорожскому району. Повреждены 13 многоэтажек, учебные заведения, частное имущество, автомобили, гаражи и частные дома. На местах попаданий продолжают работу спасатели, коммунальные службы и волонтеры.

Как уточнили в полиции области, с 22:19 до 23:04 22 сентября оккупационная армия РФ нанесла 7 ударов (предварительно — КАБами) по территории Запорожья и района. Вражеские бомбы попали по объектам гражданской инфраструктуры.

По состоянию на 7:00 была установлена информация о повреждении 13 жилых домов, 2 учебных заведений, 5 транспортных средств. Среди пострадавших – несовершеннолетний.

Как сообщал "Телеграф", россияне впервые атаковали Запорожье КАБами. Корректируемые авиабомбы – это обычные авиабомбы, которые россияне оснащают специальным модулем, что увеличивает дальность ее сброса до нескольких десятков километров. КАБы активно используются россиянами для ударов по прифронтовым городам, они прилетают по Харькову и Сумам.