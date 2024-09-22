Российские власти боятся объявлять новую мобилизацию: в ISW объяснили причины

Кремлю не удалось подавить протесты жен мобилизованных с 21 сентября 2022 года.

Несмотря на большую нехватку личного состава в действующих на фронте частях и подразделениях, российские власти опасаются объявлять новую волну мобилизации. В Кремле понимают, что это может вызвать острую негативную реакцию населения на такое решение.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 21 сентября. Аналитики напоминают, что Кремлю так и не удалось полностью подавить локальные протесты, организованные женами российских военных, мобилизованных после объявления "частичной мобилизации" 21 сентября 2022 года.

Так, 21 сентября 2024 года, во вторую годовщину мероприятия, группа жен мобилизованных российских солдат провела протест перед зданием министерства обороны России. Женщины потребовали встречи с министром обороны России Андреем Белоусовым. Однако митинг завершился тем, что группа провокаторов начала оскорблять женщин и пытаться разогнать их. Аналитики со ссылкой на российские оппозиционные издания отмечают, что провокаторов скорее всего отправили из минобороны РФ, а сам Белоусов испугался и не вышел.

"По оценке ISW, российские власти не желают проводить очередной раунд частичной или общей мобилизации из-за страха "президента" России Владимира Путина перед общественной реакцией на принудительный призыв", — сказано в отчете.

Тем временем российским гражданам, похоже, война с Украиной уже не так нравится, как в начале вторжения. Почти половина граждан России, 49%, поддерживают заключение мира с Украиной и вывод российских войск без достижения целей так называемой "СВО", как в РФ стыдливо зовут войну против Украины.

Вторую волну мобилизации в России, несмотря на активные боевые действия в Украине и на Курщине, в ближайшее время можно не ожидать, ведь на это указывает один фактор. Однако все может измениться в любой момент. Об этом "Телеграфу" рассказал экс-комбат батальона "Донбасс" Семен Семенченко в материале "Если мы не выиграем, к разделу Украины присоединятся и наши западные соседи, — Семен Семенченко, ч. II".