Російська влада боїться оголошувати нову мобілізацію: в ISW пояснили причини

Кремлю не вдалося придушити протести дружин тих, кого мобілізували з 21 вересня 2022 року

Попри велику нестачу особового складу в діючих на фронті частинах та підрозділах російська влада побоюється оголошувати нову хвилю мобілізації. У Кремлі розуміють, що це може викликати гостру негативну реакцію населення на таке рішення.

Про це сказано у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 21 вересня. Аналітики нагадують, що Кремлю так і не вдалося повністю придушити локальні протести, які організовували дружини російських військових, мобілізованих після оголошення "часткової мобілізації" 21 вересня 2022 року.

Так, 21 вересня 2024 року, у другу річницю цього заходу, група дружин мобілізованих російських солдатів провела протест перед будівлею міністерства оборони Росії. Жінки вимагали зустрічі з міністром оборони Росії Андрієм Бєлоусовим. Проте мітинг завершився тим, що група провокаторів почала ображати жінок та намагатися їх розігнати. Аналітики із посиланням на російські опозиційні видання зазначають, що провокаторів, скоріше все, відправили з міноборони РФ, а сам Білоусов злякався та не вийшов.

"За оцінкою ISW, російська влада не бажає проводити черговий раунд часткової або загальної мобілізації через страх "президента" Росії Володимира Путіна перед суспільною реакцією на примусовий призов у запас", – сказано у звіті.

Тим часом російським громадянам, схоже за все, війна з Україною вже не так подобається, як на початку вторгнення. Майже половина громадян Росії, 49%, підтримує укладення миру з Україною та виведення російських військ без досягнення цілей так званої "СВО", як у РФ стидливо звуть війну проти України.

Другої хвилі мобілізації в Росії, попри активні бойові дії в Україні та на Курщині, найближчим часом можна не очікувати, адже на це вказує один фактор. Проте все може змінитись у будь-яку мить. Про це "Телеграфу" розповів екскомбат батальйону "Донбас" Семен Семенченко у матеріалі "Якщо ми не виграємо, до розділу України долучаться й наші західні сусіди, — Семен Семенченко, ч. II".