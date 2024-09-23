Серед поранених — дитина: свіжі подробиці удару КАБами по Запоріжжю (фото та відео)

На щастя, обійшлося без загиблих

Пізно ввечері у неділю, 23 вересня, росіяни завдали удару по Запоріжжю коригованими авіаційними бомбами (КАБ), за уточненими даними, постраждало 16 людей, серед них — неповнолітній. Також пошкоджено багатоповерхівки та навчальні заклади.

"16 людей постраждали внаслідок атаки росіян по середмістю Запоріжжя. Четверо з них — госпіталізовані. Така уточнена інформація на цей час. У лікарні в стані середньої тяжкості знаходяться чотири жінки. Інші постраждалі лікуються вдома", — повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Росіяни вночі, коли люди перебували вдома, завдали щонайменше сім авіаційних ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Пошкоджено 13 багатоповерхівок, навчальні заклади, приватне майно, автівки, гаражі та приватні будинки. На місцях влучань продовжують роботу рятувальники, комунальні служби та волонтери.

Як уточнили в поліції області, з 22:19 до 23:04 22 вересня окупаційна армія РФ завдала 7 ударів (попередньо — КАБами) по території Запоріжжя та району. Ворожі бомби влучили по об’єктах цивільної інфраструктури.

Станом на 7:00 відомо про пошкодження 13 житлових будинків, 2 навчальних закладів, 5 транспортних засобів. Серед постраждалих — неповнолітній.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни вперше атакували Запоріжжя КАБами. Кориговані авіабомби — це звичайні авіабомби, які росіяни оснащують спеціальним модулем, що збільшує дальність її скидання до кількох десятків кілометрів. КАБи активно використовуються росіянами для ударів по прифронтових містах, вони прилітають по Харкову та Сумах.