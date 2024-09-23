Війна — день 943: окупанти просунулися на Донбасі та скинули авіабомби на Запоріжжя

Оперативно про головне за добу

Окупанти не зменшують обертів у районі Покровська, а також посилили тиск на напрямі Куп’янська. Однак українські захисники також мають успіхи. І йдеться не тільки про Курську область, де було напередодні ліквідовано командира одного з підрозділів, які брали участь у різанини в Бучі, а й у Донецькій області. Разом з тим, з наближенням зими посилюються обстріли прифронтових міст, зокрема стало відомо про перше скидання КАБ на Запоріжжя.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 23 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Запоріжжі після прильоту авіабомби спалахнула пожежа у центрі міста. Місцеві канали говорять про удар по цивільній інфраструктурі.

Про те, що відбувалося 20 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 940: просування РФ у Торецьку та заборона Telegram в Україні

З ситуацією в Україні за 21 вересня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 941: загострення на фронті та жорстокі удари по Харкову та Кривому Розі

Про новини та події 22 вересня ми розповідали тут: Війна — день 942: окупанти намагаються прорватися на новому напрямку та готують масштабний удар