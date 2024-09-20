Війна — день 940: росіяни тиснуть під Курахово та скидають КАБи на цивільних

Оперативно про головне за добу

Росія вже 940 добу веде повномасштабну війну проти України. Свої зусилля росіяни концентрують на Донеччині, де найгарячішими залишаються Курахівській та Покровській напрямок. Зусилля росіян на цій ділянці фронту залишаються незмінними навіть попри те, що 40 тисяч особового складу вони відправили на Курщину. Водночас на Заході переконані, що військова міць Росії ще не виснажена. Та воює РФ і проти цивільного населення, скидаючи КАБи навіть на будинки пристарілих.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 20 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Понад 20 безпілотників окупантів перебувають у небі в низці регіонів України. Найбільше БПЛА в Одеській області та біля Черкас – по п'ять.

00:00 За даними Генштабу, на Покровському напрямку росіяни 36 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Гродівка, Миролюбівка, Миколаївка, Новогродіка та Маринівка. Чотири атаки досі тривають.

Покровський напрямок на мапі Deep State

Найгарячішим напрямком був Курахівській. Ворог, за підтримки авіації, 49 разів атакував наші позиції поблизу Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. За уточненою інформацією, досі точиться 13 боєзіткнень.

Курахівській напрямок на мапі Deep State

Про те, що відбувалося 17 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 937: ситуація під Вугледаром погіршується, а бойові дії наближаються до ще однієї області

З ситуацією в Україні за 18 вересня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 938: росіяни штурмують під Покровськом і збільшують чисельність армії

Про новини та події 19 вересня ми розповідали тут: Війна — день 939: росіяни намагаються прорватися під Покровськом і запускають ракети