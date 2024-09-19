Війна — день 939: росіяни намагаються прорватися під Покровськом і запускають ракети

Оперативно про головне за добу

Наступ росіян біля Покровська практично вдалося зупинити, проте бої в цьому районі продовжуються з колишньою активністю. Загалом на Покровському та сусідньому Курахівському напрямках сумарно за попередню добу сталося 79 бойових зіткнень, що становить понад половину від усіх добових зіткнень на фронті. Також напружені бойові дії відбуваються в районі Вугледару.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 19 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Вибух у Харкові стався у районі лісосмуги у Шевченківському районі. Вибухом вибило вікна у сусідніх будинках, також повідомляється про пожежу. Без постраждалих.

00:00 У Харкові повідомляли про вибухи. З’явилася інформація про пуски балістики з Бєлгородської області

Про те, що відбувалося 16 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 936: окупанти тиснуть під Покровськом, а Україна чекає на дозвіл бити по Росії

З ситуацією в Україні за 17 вересня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 937: ситуація під Вугледаром погіршується, а бойові дії наближаються до ще однієї області

Про новини та події 18 вересня ми розповідали тут: Війна — день 938: росіяни штурмують під Покровськом і збільшують чисельність армії