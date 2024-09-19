Война — день 939: россияне пытаются прорваться под Покровском и запускают ракеты

Оперативно о главном за сутки

Наступление россиян возле Покровска практически удалось остановить, однако бои в этом районе продолжаются с прежней активностью. Всего на Покровском и соседнем Кураховском направлениях суммарно за предыдущие сутки произошло 79 боевых столкновений, что составляет больше чем половину от всех суточных столкновений на фронте. Также напряженные боевые действия происходят в районе Угледара.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 19 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Взрыв в Харькове произошел в районе лесополосы в Шевченковском районе. Взрывом выбило окна в соседних домах, также сообщается о пожаре. Без пострадавших.

00:00 В Харькове сообщали о взрывах. Появилась информация о пусках баллистики из Белгородской области

О том, что происходило 16 сентября, читайте в трансляции: Война — день 936: оккупанты давят под Покровском, а Украина ждет разрешения бить по России

С ситуацией в Украине за 17 сентября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 937: ситуация под Угледаром ухудшается, а боевые действия приближаются к еще одной области

О новостях и событиях 18 сентября мы рассказывали здесь: Война — день 938: россияне штурмуют под Покровском и увеличивают численность армии