Война — день 940: россияне давят под Курахово и сбрасывают КАБы на гражданских

Оперативно о главном за сутки

Россия уже 940 сутки ведет полномасштабную войну против Украины. Свои усилия россияне концентрируют в Донецкой области, где самыми горячими остаются Кураховское и Покровское направление. Усилия россиян на этом участке фронта остаются неизменными даже несмотря на то, что 40 тысяч личного состава они были отправлены на Курщину. В то же время на Западе убеждены, что военная мощь России еще не истощена. Но воюет РФ и против гражданского населения, сбрасывая КАБы даже на дома престарелых.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 20 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Более 20 беспилотников оккупантов находятся в небе в ряде регионов Украины. Больше БПЛА в Одесской области и возле Черкасс – по пять.

00:00 По данным Генштаба, на Покровском направлении россияне 36 раз пытались прорвать оборону ВСУ недалеко от населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Гродовка, Миролюбовка, Николаевка, Новогродовка и Мариновка. Четыре атаки до сих пор продолжаются.

Покровское направление на карте Deep State

Самым горячим направлением было Кураховское. Враг при поддержке авиации 49 раз атаковал наши позиции вблизи Цукуриного, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки. По уточненной информации, до сих пор идет 13 боестолкновений.

Кураховское направление на карте Deep State

О том, что происходило 17 сентября, читайте в трансляции: Война — день 937: ситуация под Угледаром ухудшается, а боевые действия приближаются к еще одной области

С ситуацией в Украине за 18 сентября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 938: россияне штурмуют под Покровском и увеличивают численность армии

О новостях и событиях 19 сентября мы рассказывали здесь: Война — день 939: россияне пытаются прорваться под Покровском и запускают ракеты