Війна — день 942: окупанти намагаються прорватися на новому напрямку та готують масштабний удар

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти продовжують тиснути на сході України, фокусуючи основні зусилля на Покровському та сусідньому Курахівському напрямках, також помітне загострення спостерігається на Лиманському напрямі. На цих трьох ділянках фронту минулої доби сталося більш ніж половина всіх зіткнень. При цьому не виключено, що найближчими днями загарбники спробують пробитися безпосередньо до Покровська, щоб розчистити собі шлях на Дніпро. Напередодні похолодання окупанти також ведуть підготовку до нових ударів і розвідка вважає, що наступною ціллю можуть стати ядерні об’єкти України.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 22 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни завдали ударів по багатоповерхівці в Харкові, а також по енергетичній інфраструктурі в Сумській області.

Про новини та події 19 вересня ми розповідали тут: Війна — день 939: росіяни намагаються прорватися під Покровськом та запускають ракети

Про те, що відбувалося 20 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 940: просування РФ у Торецьку та заборона Telegram в Україні

З ситуацією в Україні за 21 вересня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 941: загострення на фронті та жорстокі удари по Харкову та Кривому Розі