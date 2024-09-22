Война — день 942: оккупанты пытаются прорваться на новом направлении и готовят масштабный удар

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают давить на востоке Украины, фокусируя основные усилия на Покровском и соседнем Кураховском направлениях, также заметное обострение наблюдается на Лиманском направлении. На этих трёх участках фронта за прошлые сутки произошло больше половины всех столкновений. При этом не исключено, что в ближайшие дни захватчики попробуют пробиться непосредственно к Покровску, чтобы расчистить себе путь на Днепр. В преддверии похолодания оккупанты также ведут подготовку к новым ударам и разведка считает, что следующей целью могут стать ядерные объекты Украины.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 22 сентября. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне нанесли удары по Многоэтажке в Харькове, а также по энергетической инфраструктуре в Сумской области.

О новостях и событиях 19 сентября мы рассказывали здесь: Война — день 939: россияне пытаются прорваться под Покровском и запускают ракеты

О том, что происходило 20 сентября, читайте в трансляции: Война — день 940: продвижение РФ в Торецке и запрет Telegram в Украине

С ситуацией в Украине за 21 сентября вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 941: обострение на фронте и жестокие удары по Харькову и Кривому Рогу